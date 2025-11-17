За три часа над Россией ПВО сбила 18 украинских БПЛА
Российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 18 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны России, атаку отражали в течение трёх часов — с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в министерстве.
Больше всего БПЛА уничтожили над Белгородской областью — 10 штук. Ещё пять дронов сбили над Брянской областью. Над Смоленской и Воронежской областями ликвидировали два и один беспилотник соответственно.
Как сообщал Life.ru, этим же вечером опасность атаки БПЛА объявили в Тульской и Рязанской областях. Жителей попросили держаться подальше от открытых пространств и следить за уведомлениями.
