Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 20:34

За три часа над Россией ПВО сбила 18 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 18 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны России, атаку отражали в течение трёх часов — с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в министерстве.

Больше всего БПЛА уничтожили над Белгородской областью — 10 штук. Ещё пять дронов сбили над Брянской областью. Над Смоленской и Воронежской областями ликвидировали два и один беспилотник соответственно.

Орловская область отразила атаку 10 БПЛА: повреждены дома и авто
Орловская область отразила атаку 10 БПЛА: повреждены дома и авто

Как сообщал Life.ru, этим же вечером опасность атаки БПЛА объявили в Тульской и Рязанской областях. Жителей попросили держаться подальше от открытых пространств и следить за уведомлениями.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar