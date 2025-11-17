Орловская область атаку 10 БПЛА: повреждены дома и авто

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что за последние сутки регион пережил новую серию атак беспилотников. По его словам, силы ПВО уничтожили 10 вражеских БПЛА.

«За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены 10 вражеских БПЛА», — пишет глава региона.

В результате падения обломков пострадали здания: повреждено частное домовладение, выбиты стёкла в двух многоквартирных домах, задет личный автомобиль. Пострадавших, по словам главы региона, нет. На месте продолжают работать сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над рядом регионов страны. Наибольшее количество беспилотников — 14 — сбили над Брянской областью.