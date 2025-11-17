Россия и США
17 ноября, 04:23

За ночь расчёты ПВО сбили 36 украинских беспилотников над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 16 ноября до 7.00 мск 17 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — утончили в ведомстве.

Наибольшее количество беспилотников — 14 — сбили над Брянской областью. Восемь БПЛА ликвидировали над Тамбовской областью, пять — над Ульяновской областью, четыре — над Воронежской областью, три — над Орловской областью. По одному дрону уничтожили над Нижегородской и Тульской областями.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил о попытке атаки украинских беспилотников на подстанцию в Вешкаймском районе. Она была отражена. Пострадавших нет, перебоев с электричеством не зафиксировано. На месте падения обломков работали спецслужбы.

