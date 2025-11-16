Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 31 беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за три часа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«16 ноября текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — утончили в ведомстве.

Наибольшее количество дронов — десять — сбили над Курской областью. Семь БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, шесть — над Тульской и Орловской областями. По одному беспилотнику уничтожили над Брянской и Воронежской областями.

Тем временем, Украина охвачена чередой «нелепых смертей» военнослужащих ВСУ. Боевики становятся жертвами различных инцидентов, включая нападения, несчастные случаи и внезапные заболевания. В Краматорске в ДНР украинский военнослужащий погиб в результате взрыва пауэрбанка, который находился на зарядке. Однако остаётся много вопросов к тому, как именно был установлен источник взрыва в автомобиле. Ещё один инцидент произошёл в районе Волчанска Харьковской области, где украинский офицер скончался якобы от «кровоизлияния в мозг».