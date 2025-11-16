Россия и США
16 ноября, 20:14

Расчёты ПВО уничтожили 31 украинский дрон над регионами России за три часа

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 31 беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за три часа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«16 ноября текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — утончили в ведомстве.

Наибольшее количество дронов — десять — сбили над Курской областью. Семь БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, шесть — над Тульской и Орловской областями. По одному беспилотнику уничтожили над Брянской и Воронежской областями.

Над тремя регионами России за три часа сбили 16 украинских дронов
Тем временем, Украина охвачена чередой «нелепых смертей» военнослужащих ВСУ. Боевики становятся жертвами различных инцидентов, включая нападения, несчастные случаи и внезапные заболевания. В Краматорске в ДНР украинский военнослужащий погиб в результате взрыва пауэрбанка, который находился на зарядке. Однако остаётся много вопросов к тому, как именно был установлен источник взрыва в автомобиле. Ещё один инцидент произошёл в районе Волчанска Харьковской области, где украинский офицер скончался якобы от «кровоизлияния в мозг».

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Алена Пенчугина
