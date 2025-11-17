Отражена атака дронов на подстанцию в Ульяновской области, пострадавших нет

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил о попытке атаки украинских беспилотников на подстанцию в Вешкаймском районе. Она была отражена. Пострадавших нет, перебоев с электричеством не зафиксировано.

«На месте падения обломков работают спецслужбы. Электроснабжение населённых пунктов осуществляется в штатном режиме», — написал Русских в своём телеграм-канале.

Он напомнил о запрете распространять в Сети видеозаписи и фотографии дронов, в том числе их обломков, а также работы противовоздушной системы.

Ранее расчёты ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над регионами России за три часа. Наибольшее количество дронов — десять — сбили над Курской областью. Семь БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, шесть — над Тульской и Орловской областями. По одному беспилотнику уничтожили над Брянской и Воронежской областями.