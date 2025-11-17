Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 00:02

Военный эксперт предрёк усиление атак ВСУ на территорию России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena

По оценке военного эксперта Василия Дандыкина, высказанной в беседе с NEWS.ru, возможна эскалация попыток Вооружённых сил Украины (ВСУ) нанести удары по критической инфраструктуре РФ, в частности по АЭС и нефтеперерабатывающим заводам. Специалист связывает эту угрозу с неудачами украинской армии на линии фронта.

По мнению эксперта, неудачи на фронте могут подтолкнуть ВСУ к увеличению числа атак. В качестве примера он привёл удары по Нововоронежской, Курской и Смоленской АЭС, назвав это «ядерным терроризмом». Дандыкин допустил, что киевский режим может атаковать российскую портовую инфраструктуру, и призвал Армию России пресекать такие попытки.

«Могут бить по НПЗ или по хранилищам топлива, в том числе по портам и по судам. Нам надо не дожидаться удара, надо бить первыми», — уверен он.

Новости СВО. Прорыв обороны ВСУ в Запорожье, крах «Ореховского» укрепрайона, боевики бегут из Димитрова, Киев ищет газ в обмен на суверенитет, 17 ноября
Новости СВО. Прорыв обороны ВСУ в Запорожье, крах «Ореховского» укрепрайона, боевики бегут из Димитрова, Киев ищет газ в обмен на суверенитет, 17 ноября

Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 31 беспилотник Вооружённых сил Украины над регионами России за три часа. Наибольшее количество дронов — десять — сбили над Курской областью. Семь БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, шесть — над Тульской и Орловской областями. По одному беспилотнику уничтожили над Брянской и Воронежской областями.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar