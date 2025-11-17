ПВО уничтожила около 850 украинских БПЛА над регионами России за неделю

848 украинских беспилотников были сбиты над российскими регионами за прошедшую неделю. Об этом свидетельствуют заявления Минобороны России, сообщает ТАСС. Наибольшее число дронов уничтожено в ночь на 14 ноября.

Так, в ночь на 14 ноября было уничтожено 216 беспилотников, а в ночь на 13 ноября — 130. Целью атак являлись регионы Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов.

А за прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над рядом регионов страны. Наибольшее количество беспилотников — 14 — сбили над Брянской областью. Восемь БПЛА ликвидировали над Тамбовской областью, пять — над Ульяновской областью, четыре — над Воронежской областью, три — над Орловской областью. По одному дрону уничтожили над Нижегородской и Тульской областями.