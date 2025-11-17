Россия и США
17 ноября, 05:02

ПВО уничтожила около 850 украинских БПЛА над регионами России за неделю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Es sarawuth

848 украинских беспилотников были сбиты над российскими регионами за прошедшую неделю. Об этом свидетельствуют заявления Минобороны России, сообщает ТАСС. Наибольшее число дронов уничтожено в ночь на 14 ноября.

Так, в ночь на 14 ноября было уничтожено 216 беспилотников, а в ночь на 13 ноября — 130. Целью атак являлись регионы Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов.

А за прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над рядом регионов страны. Наибольшее количество беспилотников — 14 — сбили над Брянской областью. Восемь БПЛА ликвидировали над Тамбовской областью, пять — над Ульяновской областью, четыре — над Воронежской областью, три — над Орловской областью. По одному дрону уничтожили над Нижегородской и Тульской областями.

