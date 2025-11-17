Россия и США
17 ноября, 19:27

Опасность атаки БПЛА объявили в двух регионах России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Agon Nimani

В Тульской области объявили предупреждение о возможной атаке беспилотников. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале, подчеркнув, что ситуация требует внимания и спокойствия. Он попросил жителей держаться подальше от открытых пространств и следить за официальными уведомлениями.

Похожее сообщение появилось в Рязанской области. В приложении МЧС разместили краткую инструкцию для местных жителей: не приближаться к окнам, сразу заходить в ближайшее помещение и оставаться там до сигнала об окончании угрозы. Оповещение пришло одновременно для областного центра и прилегающих территорий.

Ранее Life.ru писал, что на прошлой неделе российская система ПВО сбила почти девять сотен украинских дронов, причём самый тяжёлый обстрел пришёлся на ночь 14 ноября. Тогда в воздухе были сбиты более двух сотен аппаратов, а ещё около сотни – днём ранее. Удары шли по регионам сразу четырёх федеральных округов.

Юния Ларсон
