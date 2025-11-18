Обломки дрона упали на предприятие в Тамбовской области

Тамбовская область в ночь на 18 ноября вновь подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 10 БПЛА, сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

«Обломки сбитого БПЛА попали на территорию одного из предприятий в Мичуринском округе. Пострадавших нет, степень ущерба устанавливается», — написал глава области.

В результате атаки также повреждена электроподстанция, оставившая без электроснабжения около 1000 местных жителей. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Ранее Life.ru рассказывал, что во время налёта украинских беспилотников на Белгородскую область пострадал сотрудник МЧС и ещё один мирный житель. Пожарник получил травмы, пока тушил пожар, вызванный дроном. Второй человек отравился угарным газом.