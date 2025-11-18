Бойцу ВСУ приказали замаскироваться и убивать мирных жителей на выезде из Покровска

Военнопленный ВСУ Петр Гай заявил, что командование поручило ему переодеться в гражданскую одежду и убивать всех, кто покидает Красноармейск (Покровск по-украински). Об этом он рассказал в видео, которое опубликовала пресс-служба Министерства обороны России.

По словам сдавшегося военнослужащего, бойцам была поставлена задача стрелять даже в гражданских, если они пытаются покинуть город. Чтобы замаскироваться для этой операции, они забрались в квартиры местных и нахватали там одежды.

Гай также рассказал, что после сдачи в плен российские военные предоставили ему питание, вещи и даже дали закурить. В конце он обратился к соотечественникам с призывом ни в коем случае не ходить на фронт.

«От них я увидел хлеб первый раз за полтора месяца! Подумайте — никогда не идите воевать! Потому что не за что воевать. За то правительство, которое наделало этих глупостей? Не идите! Хотите жить — оставайтесь, не идите никуда!», — твердил украинец.

Пленных из Красноармейска поступает довольно много, и все они рассказывают что-то новенькое. Ранее добровольно сдавшийся в плен солдат ВСУ рассказал, что у оставшихся в Покровске украинских военнослужащих остался лишь один выбор — сложить оружие или умереть.