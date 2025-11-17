Пленный боец спецназа Главного управления разведки Украины (ГУР) «Соколы Буданова*» Руслан Шахун описал ад во время высадки спецназа в Красноармейске (Покровске). По его словам, группа столкнулась с хаосом и отсутствием координации: десант, не получив чётких указаний, открыл огонь по собственным блокпостам.

Шахун заявил, что бойцов не предупредили о расположении украинских позиций, из-за чего спецназовцы приняли своих же за противника. Он рассказал, что большая часть группы была ранена или погибла буквально в первые минуты после приземления, так и не успев добраться до укрытий. При этом перед операцией в Покровске им не было поставлено конкретной задачи.

«Просто было сказано: высадка с вертолёта... и туда вам двигаться. Всё», — пожаловался Шахун.

В итоге более десяти участников десанта ВСУ были ранены сразу после высадки с вертолёта и не успели дойти даже до ближайших зданий. Сам Шахун тоже был ранен, снял всё обмундирование и прятался в разных зданиях, а потом начал звать на помощь. Украинского солдата услышали российские бойцы, они оказали ему первую помощь.

Напомним, ранее спецназ ГУР совершил дерзкую высадку вертолётного десанта на подступах к Красноармейске. Приземление снял российский дрон: 11 «соколов Буданова»* высадились на открытом пространстве и, рассредоточившись, побежали к застройке. Вскоре в Минобороны России уведомили, что все десантники были уничтожены, а военкоры показали видео, на которых пехотинцев настигают дроны. Ситуация стала скандальной и активно обсуждается в российских и украинских медиа. Главный вопрос — какого результата ГУР рассчитывало добиться, отправив небольшое подразделение элитных бойцов в город, полностью контролирующийся российскими дронами.

