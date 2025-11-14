Пленный боец элитного подразделения ГУР Украины раскрыл детали провальной операции под Красноармейском (украинское название — Покровск). Спецназовец, взятый в плен 1 ноября, сообщил, что его группу из 29 человек бросили без задания после трёх дней подготовки. «Высадили без подготовки, без каких-либо средств. Сказали просто занять любые здания», — рассказал он. По его словам, у многих бойцов были проблемы со здоровьем, а 11 человек получили ранения ещё на подходе.

Сам он чудом выжил после ранения, истекая кровью в разрушенном здании. «Я... порвал футболку, перетянул как-то себе оторванные пальцы, потом начал бредить», — поделился боец. В конце он обратился к бывшим сослуживцам: «Оно того не стоит. Бросайте оружие — будете живы».

Его откровения прокомментировал военный эксперт Станислав Крапивник в разговоре с сайтом MK.ru. По словам специалиста, провал операции связан не с подготовкой спецназа, а с некомпетентностью командования. «Они десантировались днём на местности, контролируемой нашими дронами. Эта операция задумывалась ради пиара», — пояснил он. Эксперт добавил, что украинское командование регулярно ставит бессмысленные задачи ради громких заголовков, сознательно отправляя солдат на убой.

Напомним, ранее спецназ ГУР совершил дерзкую высадку вертолётного десанта на подступах к Красноармейске. Приземление снял российский дрон: 11 «соколов Буданова»* высадились на открытом пространстве и, рассредоточившись, побежали к застройке. Вскоре в Минобороны России уведомили, что все десантники были уничтожены, а военкоры показали видео, на которых пехотинцев настигают дроны. Ситуация стала скандальной и активно обсуждается в российских и украинских медиа. Главный вопрос — какого результата ГУР рассчитывало добиться, отправив небольшое подразделение элитных бойцов в город, полностью контролирующийся российскими дронами.

