Кнутов: У десанта ГУР были устаревшие данные о позициях ВС РФ в Красноармейске

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что задачей спецназа ГУР в Красноармейске (прежнее название Покровск) могла быть эвакуация офицеров НАТО. Он предполагает, что операция по высадке десанта с вертолетов Black Hawk была направлена на спасение высокопоставленных натовских военных, оказавшихся в окружении.

Специалист считает, что 11 спецназовцев было недостаточно для изменения ситуации на фронте или спасения тысяч окружённых военнослужащих ВСУ. Однако такая группа вполне могла быть задействована для эвакуации небольшого числа ценных специалистов, которыми и являлись офицеры НАТО, допустил он в разговоре с 360.ru.

«Как раз 11 человек с такой задачей в состоянии справиться. <…> Естественно, без проведения дополнительной разведки была произведена высадка с таким расчётом, что они выходят в определённую точку, в ту же точку выходят эти высокопоставленные натовские военные, они их забирают и вывозят», — пояснил собеседник телеканала.

Эксперт отмечает, что операция проводилась без предварительной разведки, что привело к уничтожению десанта российскими дронами. Кнутов также предположил, что украинская сторона рассчитывала на устаревшие данные о позициях российских войск и не учла быстро меняющуюся обстановку на передовой.

Напомним, на днях спецназ ГУР совершил дерзкую высадку вертолётного десанта на подступах к Красноармейске. Приземление снял российский дрон: 11 украинских бойцов высадились на открытом пространстве и, рассредоточившись, побежали к застройке. Вскоре в Минобороны России уведомили, что все десантники были уничтожены, а военкоры показали видео, на которых пехотинцев настигают дроны. Ситуация стала скандальной и активно обсуждается в российских и украинских медиа. Главный вопрос — какого результата ГУР рассчитывало добиться, отправив небольшое подразделение элитных бойцов в город, полностью контролирующийся российскими дронами.