Силы ПВО сбили несколько целей в небе над Воронежской областью
Силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали несколько целей в небе над Воронежской областью, заявил губернатор региона Александр Гусев. Согласно предварительной информации, никто не пострадал, однако сообщается о небольшом повреждении дома.
«По предварительным данным, пострадавших нет. На данный момент известно о повреждении обломками кровли частного дома и автомобиля», — написал он, добавив, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.
Сегодня украинские беспилотники уже пытались атаковать Воронежскую область в трёх разных районах. Минувшей ночью силы ПВО сбили 11 беспилотных летательных аппаратов. При этом за всю ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 31 дрон ВСУ. При этом за прошедшую неделю было сбито почти 850 БПЛА.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guruXOX