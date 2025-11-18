Силы ПВО сбили несколько целей в небе над Воронежской областью

Силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали несколько целей в небе над Воронежской областью, заявил губернатор региона Александр Гусев. Согласно предварительной информации, никто не пострадал, однако сообщается о небольшом повреждении дома.

«По предварительным данным, пострадавших нет. На данный момент известно о повреждении обломками кровли частного дома и автомобиля», — написал он, добавив, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.