ПВО сбила 31 украинский дрон над регионами России за ночь

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано над Воронежской и Тамбовской областями — по 10 единиц в каждом регионе. Над Ростовской и Ярославской областями сбито по три беспилотника, над Смоленской областью — два аппарата. По одному БПЛА уничтожено над территорией Брянской, Курской и Орловской областей.

А в ночь на 17 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 36 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Наибольшее количество беспилотников — 14 — сбили над Брянской областью.