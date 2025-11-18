ПВО сбила 31 украинский дрон над регионами России за ночь
Обложка © Telegram / Минобороны России
В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.
Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано над Воронежской и Тамбовской областями — по 10 единиц в каждом регионе. Над Ростовской и Ярославской областями сбито по три беспилотника, над Смоленской областью — два аппарата. По одному БПЛА уничтожено над территорией Брянской, Курской и Орловской областей.
А в ночь на 17 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 36 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Наибольшее количество беспилотников — 14 — сбили над Брянской областью.
