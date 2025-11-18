Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 04:41

ПВО сбила 31 украинский дрон над регионами России за ночь

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано над Воронежской и Тамбовской областями — по 10 единиц в каждом регионе. Над Ростовской и Ярославской областями сбито по три беспилотника, над Смоленской областью — два аппарата. По одному БПЛА уничтожено над территорией Брянской, Курской и Орловской областей.

ПВО уничтожила около 850 украинских БПЛА над регионами России за неделю
ПВО уничтожила около 850 украинских БПЛА над регионами России за неделю

А в ночь на 17 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 36 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Наибольшее количество беспилотников — 14 — сбили над Брянской областью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar