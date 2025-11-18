Обломки БПЛА повредили остекление ТЦ в Воронежской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
Минувшей ночью дежурными силами ПВО в трёх районах Воронежской области было обнаружено и уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов. По данным губернатора Александра Гусева, в одном из районов обломки сбитого БПЛА повредили остекление торгового центра.
В результате инцидента пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
Всего за ночь ПВО сбила 31 украинский дрон над регионами России за ночь. А за прошедшую неделю силы ПВО уничтожили 848 украинских беспилотников.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.