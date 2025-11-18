Обломки БПЛА повредили остекление ТЦ в Воронежской области

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в трёх районах Воронежской области было обнаружено и уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов. По данным губернатора Александра Гусева, в одном из районов обломки сбитого БПЛА повредили остекление торгового центра.

В результате инцидента пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.