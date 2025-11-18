Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 03:32

ПВО отразила ночную атаку дронов в Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Над Ростовской областью расчёты ПВО ночью 18 ноября отразили атаку украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Беспилотная атака ночью отражена в Чертковском районе. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», – сообщил он.

Сейчас специалисты проверяют территорию, чтобы оценить возможный ущерб, а силовики выясняют детали ночного налёта вражеских дронов.

Донецк подвергся массированной атаке ВСУ
Донецк подвергся массированной атаке ВСУ

Ранее Life.ru писал об атаке беспилотников на Корочу в Белгородской области, где пострадали пожарный и местный житель. Оба мужчины получили серьёзные ожоги, а один ещё и повреждение дыхательных путей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar