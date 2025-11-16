Россия и США
Регион
16 ноября, 07:18

Донецк подвергся массированной атаке ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Военный корреспондент RT Виктор Мирошников сообщил о массированной атаке Вооружённых сил Украины на Донецк. По его данным, обстрел города вёлся непрерывно.

«Постоянно работает ПВО. За это время я насчитал более десяти разрывов в небе», — приводит слова журналиста Telegram-канал RT.

Мирошников, находящийся на месте событий, отмечает непрекращающуюся работу систем противовоздушной обороны, которые пытаются отражать атаки.

Ранее после масштабного налёта беспилотников «Герань-2» на территории Украины произошли мощные взрывы. По сообщениям, десятки дронов нанесли значительный ущерб Лозовскому району Харьковской области, в частности, атаковав газовую инфраструктуру. В результате атаки было сильное зарево от пожара и вторичных взрывов. Кроме того, в Одесской области зафиксированы перебои с электроснабжением после удара по городу Белгород-Днестровский.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

