Российский военнослужащий с позывным Медуза, освобождённый из украинского плена, рассказал о жестоких издевательствах со стороны ВСУ. Шокирующие подробности его пребывания в плену опубликовал Международный общественный трибунал.

Боец сообщил, что подвергался систематическим избиениям — украинские военные били его плёткой по лицу, из-за чего он не мог самостоятельно есть и пить. По словам солдата, так боевики поступали со всеми российскими пленными, а их психическое давление доводило многих до мыслей о самоубийстве.

«В подвале у всех были мысли — закончить с этим. Психика не выдерживала… Потом нас вытащили из подвала. Есть или пить было невозможно после таких издевательств», — рассказал солдат.

Освобождение стало возможным только благодаря процессу обмена пленными, поскольку Киеву потребовались живые и относительно дееспособные военнослужащие. Боец отметил, что именно перспектива обмена спасла ему и другим пленным жизнь.

Это особенно контрастирует с тем, как российские солдаты относятся к военнопленным. Ранее попавший в руки ВС РФ украинский солдат заявил, что, когда он сдался, его сразу накормили и напоили чаем. По его словам, российские бойцы ведут себя достойно и при общении.