Боец ВСУ Вячеслав Котороз, взятый в плен под Марьинкой, рассказал в интервью RT о гуманном обращении со стороны российских военнослужащих. По его словам, после сдачи в плен их сразу накормили, напоили чаем с печеньем и предоставили другие бытовые удобства.

«Борщ, разные крупы, молочные продукты дают, рыба, свинина, курица, винегрет», — отметил пленный украинец.

Его служба в ВСУ после мобилизации длилась немногим более двух недель. Подразделение без боевого опыта было направлено на передовую. Боец подчеркнул, что украинские военнослужащие не оказывали сопротивления ВС РФ при штурме позиций, поскольку хотели сохранить жизни.

Военнопленный также рассказал, что в местах содержания сохраняется спокойная атмосфера. Российские солдаты проявляют доброжелательное отношение к сдавшимся в плен украинцам, предлагают угощения и дают покурить.

Ранее Украина сорвала очередной запланированный обмен пленными, нарушив достигнутые договорённости. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, «из 1200 договорённых поменяли менее 30%».