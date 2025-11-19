Минобороны показало фото обломков ATACMS, пробивших крышу детдома в Воронеже
Минобороны России показало фото уничтоженных американских ракет ATACMS, которыми украинские военные 18 ноября пытались ударить по гражданским объектам вглубь территории Российской Федерации. Обломки снарядов повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение.
«В ходе противоракетного боя российскими боевыми расчётами ЗРС С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» все ракеты «ATACMS» были сбиты», — уточнили в МО РФ.
Ранее Life.ru писал, что украинские боевики впервые с января выпустили по России четыре ракеты ATACMS, но все они были перехвачены. Пуск выполнялся из Харьковской области, и сначала его приняли за атаку РСЗО. Уже после обнаружения обломков подтвердилось, что ВСУ использовали именно ATACMS, хотя США официально не давали им разрешения бить вглубь России.
