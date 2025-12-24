ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 декабря 2025, 18:15

Народный фронт показал Life.ru, как создаются легендарные танки-мангалы

На передовой в зоне специальной военной операции российские танки получают кустарную, но крайне важную модернизацию. Сварщики, работающие непосредственно в войсках, изготавливают и устанавливают на бронетехнику специальные защитные конструкции, которые сами военные называют «мангалами» или «ёжиками».

Видео © Предоставлено Life.ru

По информации, предоставленной Life.ru пресс-службой «Народного фронта», такие «ёжики» уже несут службу на Краснолиманском направлении в составе 31-го мотострелкового полка имени Башкортостана. Конструкция представляет собой решётку из металлических прутьев, которая монтируется на корпус и башню танка. Её основная задача — создать физическое препятствие для атакующих FPV-дронов, что значительно повышает шансы экипажа и машины на выживание.

Процесс подготовки одного танка является трудоёмким. Помимо изготовления и сварки самого «мангала» специалисты параллельно устанавливают на бронетехнику дополнительные модули динамической защиты. На весь комплекс работ уходит около семи дней. Такими темпами бригаде удаётся полностью подготовить и усилить до четырёх единиц техники в месяц. В условиях, где каждая атака дрона может стать фатальной, такая на первый взгляд простая доработка зачастую становится для экипажа жизненно необходимой.

Элитные подразделения Франции тренируются на Украине с дронами на ИИ
Элитные подразделения Франции тренируются на Украине с дронами на ИИ

Ранее Минобороны России опубликовало видео с подробностями новой тактики борьбы с вражескими дронами. На кадрах показано, как российский БПЛА с помощью специального сбрасываемого устройства «Верёвка» нейтрализует квадрокоптер ВСУ.

Больше ключевых событий России и мира читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Предоставлено Life.ru

Александра Мышляева
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Народный фронт
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar