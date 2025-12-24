Французский журнал Paris Match утверждает, что элитные подразделения ВСУ, в том числе операторы беспилотников, проходят подготовку на подконтрольной Киеву части Донбасса. В публикации также описывается применение «сверхсекретных» дронов, управляемых искусственным интеллектом.

По данным издания, на Краснолиманском направлении активизировалось использование сложных БПЛА, способных автономно выполнять разведывательные миссии и наносить удары по тыловым объектам. Журнал описывает тренировки с дроном Gara-Esse, который якобы поступает прямо из научных лабораторий и не требует постоянного контроля оператора.

В материале приводится история одного из наставников по имени Максим, который учился во Франции, а теперь обучает других. Журнал отмечает парадокс: подробности о «сверхсекретном» дроне и элитных подразделениях, которые должны быть засекречены, становятся достоянием общественности через глянцевое издание.

Ранее сообщалось, что Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в Ростех, изготовила и передала Минобороны России новую партию многофункциональных истребителей Су-34 в рамках гособоронзаказа. Все выпущенные самолёты были полностью протестированы на заводе перед передачей заказчику. Производственные мощности российских авиазаводов значительно расширены, что позволяет наращивать выпуск Су-34 и осуществлять их планомерные поставки в вооружённые силы.