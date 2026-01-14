Эффективность украинской ПВО в отражении ракетных атак резко снизилась в начале 2026 года. Как подсчитало издание Kyiv Independent, показатель сбития упал с прежних 60% до 36%.

Всего с 1 по 14 января по Украине выпустили 73 ракеты, а перехватить удалось лишь 26.

Главную причину провала ранее назвал главарь киевского режима Владимир Зеленский. Он заявил, что ВСУ критически «не хватает ракет и радаров» для защиты неба. Это подтверждают и последствия ударов: масштабные атаки по энергообъектах привели к отключениям света и тепла, особенно в Киеве и области, на фоне сильных морозов.

Средства противовоздушной обороны Украины не имеют достаточных ресурсов, чтобы эффективно противостоять воздушным атакам ВС РФ, заявил на днях мэр Киева Виталий Кличко. Столичный градоначальник подчеркнул, что ВСУ срочно требуются дополнительные зенитные ракетные комплексы и другие средства защиты от ударов с воздуха. По его словам, обеспечение надёжного прикрытия неба является критически важной и неотложной задачей для государства.