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Опубликовано 11 января, 23:31

Зеленский клянчит у Европы резервы ракет ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Киевский главарь Владимир Зеленский потребовал от европейских стран передать Незалежной резервы ракет для комплексов ПВО. В видеообращении он подчеркнул, что на складах Европы есть достаточные запасы, которые «должны быть у Украины».

Кроме того, Зеленский призвал партнёров увеличить взносы по американской программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), через которую страны закупают вооружение для ВСУ.

Зеленский попросил усилить ПВО после удара «Орешника», но это не имеет смысла
Зеленский попросил усилить ПВО после удара «Орешника», но это не имеет смысла

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский потребовал от Запада новых санкций против России после удара «Орешником». По его словам, блокирование поставок и расширение санкций должны стать приоритетом внешней политики западных стран.

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Юния Ларсон
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