Митрополит Кирилл заявил, что Россия на СВО ведёт битву с духами злобы

Россия в ходе специальной военной операции сражается не только с ВСУ и Западом, но и с «духами злобы поднебесной». Об этом сообщил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, слова которого приводит военный отдел московского патриархата.

Священнослужитель назвал причиной начала СВО страшную духовную катастрофу, корни которой, по его мнению, уходят в века. По его словам, Россия сегодня борется против тёмных сил.

«Битва, которую мы ведём сегодня, — это битва не с людьми, а с духами злобы поднебесной», — заявил митрополит Кирилл.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские врачи проводили российским военнопленным операции без наркоза. По словам представителей СК, среди пыток также были электрический ток, а также отсечение и просверливание конечностей.