Украинские врачи намеренно калечили российских военнопленных, проводя хирургические вмешательства без наркоза. Об этом рассказал следователь по особо в важным делам военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу Сергей Мазур.

Как сообщил Мазур, следственными органами собраны свидетельства применения массовых пыток в отношении военнослужащих ВС РФ. Среди методов называются пытки электрическим током, отсечение и просверливание конечностей, а также травля собаками.

Следователь провёл параллель с нацистскими преступлениями, заявив, что украинские врачи действовали подобно нацистам, проводившим опыты над узниками концлагерей.

«Мне приходилось видеть немало трупов российских военнослужащих со следами пыток», — заключил он в беседе с ТАСС.

Пытки российских солдат в плену ВСУ — вещь не новая. Эта проблема доходила даже до ООН, однако она ограничивалась лишь призывами так больше не делать. Ранее Всемирная организация призвала Украину защитить пленных россиян от пыток и жестокого обращения.