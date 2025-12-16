ООН призвала Украину защитить российских военных от пыток в плену

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обратился к Украине с призывом защитить российских военнопленных от пыток и жестокого обращения. Он сообщил, что с середины ноября представители ООН беседовали с 127 российскими солдатами и 10 гражданами третьих стран, находящимися под стражей на Украине.

«Половина из них [российских солдат] рассказала о пытках и жестоком обращении в местах транзита до прибытия в официальные места содержания под стражей. <...> Я настоятельно призываю Украину защитить военнопленных от пыток и жестокого обращения», — заявил Тюрк.

Напомним, что сегодня, 16 декабря, Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 119 государств, против высказались 51 страна, включая США, Украину и ряд европейских государств, ещё 10 воздержались.