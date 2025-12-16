Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

Генеральная ассамблея ООН приняла представленную Россией резолюцию, осуждающую героизацию нацизма. За документ проголосовали 119 государств, против высказались 51 страна, включая США, Украину и ряд европейских государств, ещё 10 воздержались. Информация об этом опубликована на официальном сайте МИД РФ.

Резолюция «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» содержит более 70 пунктов. Она, в частности, призывает страны искоренять все формы расовой дискриминации и рекомендует принять меры против пересмотра истории и итогов Второй мировой войны. Документ традиционно вносится РФ и принимается с 2005 года.

Как и ранее, в Третьем комитете, резолюция была принята с поправкой, утверждающей, что Россия якобы использует борьбу с неонацизмом как предлог для специальной военной операции. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая назвала данную поправку провокационной. При этом авторы поправки, несмотря на её включение в текст, проголосовали против самой резолюции.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Организация Объединённых Наций спустя 80 лет с момента создания по-прежнему выполняет свою миссию и остаётся ключевым инструментом поддержания глобального баланса. По словам российского президента, ценность ООН состоит в её способности находить согласованные решения самых сложных международных проблем, учитывая позиции всех сторон.