Путин раскрыл уникальную роль ООН

Выступая на Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде, президент РФ Владимир Путин заявил, что Организация Объединённых Наций спустя 80 лет с момента создания по-прежнему выполняет свою миссию и остаётся ключевым инструментом поддержания глобального баланса.

«Созданная 80 лет назад она и по сей день достойно выполняет возложенную на неё миссию и на деле является уникальным, зачастую единственным механизмом, позволяющим обеспечивать международный баланс интересов», — отметил он.

По словам российского президента, ценность ООН состоит в её способности находить согласованные решения самых сложных международных проблем, учитывая позиции всех сторон.

Напомним, Путин прибыл в Ашхабад 12 декабря с рабочим визитом. В президентском терминале аэропорта столицы Туркменистана его встретили цветами и почётным караулом. У главы российского государства запланированы ряд переговоров и участие в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия.