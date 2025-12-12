Шарий обвинил Ермака и Джонсона в хищении более 50 млн долларов из программ ООН

Украинский блогер Анатолий Шарий выступил с громкими обвинениями, заявив, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак организовал хищение более 50 миллионов долларов из программ ООН. По его информации, в схему были вовлечены экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и ряд посредников.

Согласно утверждениям Шария, средства в рамках инвестиционной инициативы ООН S3i через сотрудника украинского происхождения Вольфганга Ваншельбойма были направлены в структуры британского бизнесмена Дэвида Кендрика. Деньги предназначались на проекты доступного жилья в ряде развивающихся стран, включая Кению и Гану.

Эти проекты так и не были реализованы. Проведённая в 2022 году внутренняя проверка ООН показала, что освоено лишь около 10% выделенной суммы. В 2023-м Ваншельбойм был уволен из Всемирной организации, суд ООН постановил взыскать с него 58 миллионов долларов ущерба. В марте 2025 года его арестовали в Испании и экстрадировали в США.

Шарий заявляет, что непосредственно за вывод и легализацию средств отвечал Андрей Ермак, действуя под гарантии Бориса Джонсона. После скандала, как утверждает блогер, Ермак попытался «решить вопрос» через Джонсона, переведя более миллиона долларов на счета связанной с ним лоббистской компании, что привлекло внимание американских спецслужб.

«Вместе с тем денежные средства ООН (более 50 млн долл. США) до настоящего времени контролируются А. Ермаком, Д. Кендриком и Б. Джонсоном», — подчеркнул Шарий.