Шарий: НАБУ получило от США данные об украденном Зеленским миллиарде долларов

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский был уведомлён европейскими политиками о якобы переданной Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) информации из США о его возможных зарубежных активах. По его утверждению, речь может идти примерно о 1 млрд долларов.

По словам блогера, американская сторона якобы начала аудит, чтобы установить, имеют ли указанные средства отношение к финансовой помощи, предоставленной Киеву Вашингтоном. Шарий также утверждает, что частью этих данных владеют спецслужбы европейских стран.

Он заявил, что информация может быть обнародована в случае, если президент Украины «не продемонстрирует готовность» к обсуждению инициатив по урегулированию конфликта, предложенных президентом США Дональдом Трампом.

Блогер также утверждает, что Зеленскому рекомендовали «затягивать процесс организации выборов» и продолжать занимать жёсткую позицию на переговорах, чтобы «дождаться, когда Трамп утратит интерес» к теме урегулирования.