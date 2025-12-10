У президента США Дональда Трампа, возможно, есть компрометирующие материалы на главу украинского режима Владимира Зеленского и его супругу Елену, но пока они не публикуются. Об этом аif.ru заявил бывший депутат Верховной Рады Олег Царёв.

«Уверен, что в коррупционных схемах задействован и Зеленский, и его жена. И всё его окружение», — подчеркнул он.

По словам Царева, публикация материалов расследования НАБУ может быть использована в Вашингтоне для давления на украинского президента. Он также предположил, что между Киевом и США могли существовать договорённости, согласно которым во время мирных переговоров антикоррупционные органы Украины воздерживались от раскрытия компрометирующих данные на Зеленского.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о своей готовности к выборам, отвечая на комментарий Дональда Трампа. Американский лидер ранее высказал мнение, что Украине пора провести президентские выборы, иначе страна «в какой-то момент перестанет быть демократией». Зеленский не уточнил возможные сроки голосования, отметив лишь, что его позиция по выборам остаётся прежней.