10 декабря, 13:33

Экс-нардеп Царёв: Трамп хранит компромат на Зеленского и его супругу Елену

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © Gettyimages / Andrew Harnik

У президента США Дональда Трампа, возможно, есть компрометирующие материалы на главу украинского режима Владимира Зеленского и его супругу Елену, но пока они не публикуются. Об этом аif.ru заявил бывший депутат Верховной Рады Олег Царёв.

«Уверен, что в коррупционных схемах задействован и Зеленский, и его жена. И всё его окружение», — подчеркнул он.

По словам Царева, публикация материалов расследования НАБУ может быть использована в Вашингтоне для давления на украинского президента. Он также предположил, что между Киевом и США могли существовать договорённости, согласно которым во время мирных переговоров антикоррупционные органы Украины воздерживались от раскрытия компрометирующих данные на Зеленского.

Журналист предрёк Зеленскому «ужасный финал» при отказе от условий Трампа
Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о своей готовности к выборам, отвечая на комментарий Дональда Трампа. Американский лидер ранее высказал мнение, что Украине пора провести президентские выборы, иначе страна «в какой-то момент перестанет быть демократией». Зеленский не уточнил возможные сроки голосования, отметив лишь, что его позиция по выборам остаётся прежней.

