Украина не может позволить Владимиру Зеленскому саботировать усилия мирового сообщества по урегулированию конфликта, когда соглашение находится в шаге от достижения. Данное заявление депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Парламентарий отметил, что сегодня и Украина, и Россия остро нуждаются в мире, который, по его мнению, близок как никогда. Он добавил, что множество ответственных мировых лидеров работают над прекращением конфликта. По этой причине нельзя позволить Зеленскому, который действует исходя из личных интересов, противодействовать мирному процессу.

«Сегодня и Украина, и Россия остро нуждаются в мире. И этот мир близок как никогда. Множество сильных и ответственных мировых лидеров работают над прекращением этого конфликта. Мы не можем позволить такому мелкому оппортунисту, как Зеленский, движимому личными интересами и скрывающемуся за фасадом войны, саботировать эти усилия», — написал он в соцсети Х.

Нардеп также выразил убеждение, что Киев может и должен мирно сосуществовать с Москвой. Именно это поможет сохранить жизни украинцев и восстановит стабильность в стране. Он подчеркнул, что спокойное соседство с Россией, а не продолжение конфликта, способно принести Украине настоящее процветание и безопасность в долгосрочной перспективе.