Ростех в преддверии 23 Февраля передал в войска модернизированные БРЭМ-80

Госкорпорация Ростех отправила в войска партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80 в преддверии Дня защитника Отечества. Серийное производство ведёт концерн «Уралвагонзавод», а доработка техники проведена с учётом опыта боевого применения в зоне СВО.

Модернизированные БРЭМ-80 поступили в Армию России. Видео © Telegram / Ростех

Ключевым обновлением стал повышенный уровень защищённости экипажа. Машины получили механизированную сцепку, позволяющую эвакуировать повреждённую технику, не покидая кабину, а также гидравлические лебёдки и сошник-бульдозер для расчистки завалов и фиксации корпуса при работе.

БРЭМ-80 создана на базе шасси танка Т-80 и оснащена газотурбинным двигателем, обеспечивающим высокую подвижность и быстрый запуск даже в экстремальный мороз. Машина способна буксировать не только российские, но и более тяжёлые западные танки. На международном конкурсе «Рембат-2018» техника установила рекорд, эвакуировав шесть сцепленных Т-80.

