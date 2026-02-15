Герасимов рассказал, какую задачу поставил Путин для войск в ДНР

Начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов, посетил с инспекцией пункт управления группировки войск «Центр». В ходе визита военачальник провёл комплексную проверку выполнения боевых задач и проанализировал текущую оперативную обстановку в зоне проведения специальной военной операции.

Ссылаясь на итоги доклада Верховному главнокомандующему от первого декабря Герасимов сообщил, что Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости разгрома формирований противника, сосредоточенных к востоку от Красноармейска, а также в районе Димитрова. Это распоряжение стало ключевой директивой для дальнейших действий группировки на данном участке.

В Министерстве обороны РФ также уточнили, что в рамках рабочего визита начальник Генштаба детально изучил оперативную сводку, представленную командующим группировкой «Центр». В ходе совещания обсуждалась текущая конфигурация сил и готовность личного состава к реализации задач, поставленных высшим руководством страны для наращивания темпов наступления.

Ранее стало известно об успехах 1065-й гвардейского артиллерийского полка, который удостоен ордена Кутузова за выдающиеся результаты в ходе специальной военной операции. За период СВО артиллеристы полка ликвидировали около 6,5 тысяч солдат противника, а также 130 танков и бронемашин, 104 артиллерийских орудия, 47 пунктов управления и 30 РЛС.