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Опубликовано 15 февраля, 05:26

Герасимов рассказал, какую задачу поставил Путин для войск в ДНР

Обложка © VK / Минобороны РФ

Обложка © VK / Минобороны РФ

Начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов, посетил с инспекцией пункт управления группировки войск «Центр». В ходе визита военачальник провёл комплексную проверку выполнения боевых задач и проанализировал текущую оперативную обстановку в зоне проведения специальной военной операции.

Ссылаясь на итоги доклада Верховному главнокомандующему от первого декабря Герасимов сообщил, что Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости разгрома формирований противника, сосредоточенных к востоку от Красноармейска, а также в районе Димитрова. Это распоряжение стало ключевой директивой для дальнейших действий группировки на данном участке.

В Министерстве обороны РФ также уточнили, что в рамках рабочего визита начальник Генштаба детально изучил оперативную сводку, представленную командующим группировкой «Центр». В ходе совещания обсуждалась текущая конфигурация сил и готовность личного состава к реализации задач, поставленных высшим руководством страны для наращивания темпов наступления.

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Ранее стало известно об успехах 1065-й гвардейского артиллерийского полка, который удостоен ордена Кутузова за выдающиеся результаты в ходе специальной военной операции. За период СВО артиллеристы полка ликвидировали около 6,5 тысяч солдат противника, а также 130 танков и бронемашин, 104 артиллерийских орудия, 47 пунктов управления и 30 РЛС.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Оксана Попова
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