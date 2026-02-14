ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 февраля, 12:38

Артиллерийский полк ВДВ за время СВО уничтожил до 6,5 тысячи бойцов ВСУ

Обложка © ТАСС /Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС /Дмитрий Ягодкин

1065-й гвардейский артиллерийский полк удостоен ордена Кутузова за выдающиеся результаты в ходе специальной военной операции. О боевых успехах соединения сообщил главнокомандующий ВДВ Михаил Теплинский.

В поздравительной телеграмме, зачитанной на торжественной церемонии в Костроме, генерал раскрыл статистику уничтоженных целей. По его словам, артиллеристы полка ликвидировали около 6,5 тысяч солдат противника, а также 130 танков и бронемашин, 104 артиллерийских орудия, 47 пунктов управления и 30 РЛС. Теплинский отметил массовый героизм личного состава: более 1100 десантников-артиллеристов награждены госнаградами.

«Военнослужащими полка было уничтожено 130 танков и других бронированных машин, 104 артиллерийских орудия и миномета, 47 пунктов управления, 30 РЛС, до 6 500 человек живой силы противника», — указал Теплинский.

Контратака нацполка ВСУ «Арей» под Сумами закончилась полным разгромом
Контратака нацполка ВСУ «Арей» под Сумами закончилась полным разгромом

Ранее сообщалось, что к весне потери украинской армии могут превысить два миллиона человек. Глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение продолжать боевые действия, отказавшись от условий «плохого мира». Зеленский заявил о намерении добиваться долгосрочного урегулирования, отвергая возможность быстрых политических компромиссов.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar