1065-й гвардейский артиллерийский полк удостоен ордена Кутузова за выдающиеся результаты в ходе специальной военной операции. О боевых успехах соединения сообщил главнокомандующий ВДВ Михаил Теплинский.

В поздравительной телеграмме, зачитанной на торжественной церемонии в Костроме, генерал раскрыл статистику уничтоженных целей. По его словам, артиллеристы полка ликвидировали около 6,5 тысяч солдат противника, а также 130 танков и бронемашин, 104 артиллерийских орудия, 47 пунктов управления и 30 РЛС. Теплинский отметил массовый героизм личного состава: более 1100 десантников-артиллеристов награждены госнаградами.

«Военнослужащими полка было уничтожено 130 танков и других бронированных машин, 104 артиллерийских орудия и миномета, 47 пунктов управления, 30 РЛС, до 6 500 человек живой силы противника», — указал Теплинский.

Ранее сообщалось, что к весне потери украинской армии могут превысить два миллиона человек. Глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение продолжать боевые действия, отказавшись от условий «плохого мира». Зеленский заявил о намерении добиваться долгосрочного урегулирования, отвергая возможность быстрых политических компромиссов.