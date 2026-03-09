Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 07:29

Тысячи «пропавших без вести» солдат ВСУ лежат на дне «реки смерти» под Волчанском

Обложка © Nano Banana AI

Обложка © Nano Banana AI

В Харьковской области река Волчья получила название в рядах украинской армии «река смерти», так как любые попытки форсировать её заканчиваются для ВСУ огромными потерями, но киевское командование продолжает бросать своих бойцов на смертельную переправу. Об этом сообщили бойцы группировки «Север» через канал «Северный ветер».

«При попытке пересечь реку Волчья в районе села Зыбино Волчанского района колоссальные потери несёт 159-я отдельная механизированная бригада ВСУ… На дне этой реки сейчас находятся тысячи «пропавших без вести» украинских солдат, однако командование ВСУ продолжает бросать туда на убой личный состав», — пояснили «Северяне».
Ряженые диверсанты ВСУ сорвали прорыв в Купянск под прикрытием, испугавшись дрона
Ряженые диверсанты ВСУ сорвали прорыв в Купянск под прикрытием, испугавшись дрона

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли ракетный удар по позиции реактивной системы залпового огня ВСУ в Харьковской области. В результате уничтожена американская пусковая установка РСЗО MLRS и расчёт украинских солдат. А при помощи дронов «Герань» была сожжена позиция реактивной системы залпового огня HIMARS. ВСУ лишились как самой пусковой установки, так и транспортно-заряжающей машины.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar