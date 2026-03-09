В Харьковской области река Волчья получила название в рядах украинской армии «река смерти», так как любые попытки форсировать её заканчиваются для ВСУ огромными потерями, но киевское командование продолжает бросать своих бойцов на смертельную переправу. Об этом сообщили бойцы группировки «Север» через канал «Северный ветер».

«При попытке пересечь реку Волчья в районе села Зыбино Волчанского района колоссальные потери несёт 159-я отдельная механизированная бригада ВСУ… На дне этой реки сейчас находятся тысячи «пропавших без вести» украинских солдат, однако командование ВСУ продолжает бросать туда на убой личный состав», — пояснили «Северяне».

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли ракетный удар по позиции реактивной системы залпового огня ВСУ в Харьковской области. В результате уничтожена американская пусковая установка РСЗО MLRS и расчёт украинских солдат. А при помощи дронов «Герань» была сожжена позиция реактивной системы залпового огня HIMARS. ВСУ лишились как самой пусковой установки, так и транспортно-заряжающей машины.