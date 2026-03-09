Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 05:52

Пусковая установка MLRS и расчёт солдат ВСУ уничтожены двумя ракетами под Харьковом

Обложка © Правительство Великобритании

Обложка © Правительство Великобритании

Российские военные нанесли ракетный удар по позиции реактивной системы залпового огня ВСУ в Харьковской области. В результате уничтожена американская пусковая установка РСЗО MLRS и расчёт украинских солдат, сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, цель находилась в районе населённого пункта Молодовая. Удар был нанесён двумя управляемыми ракетами.

«С применением двух управляемых ракет нанесен удар по месту укрытия пусковой установки реактивной системы залпового огня в районе н. п. Молодовая в Харьковской области. В результате удара уничтожены: пусковая установка РСЗО MLRS, обеспечивающая её автомобильная техника и до 10 военнослужащих ВСУ», — доложили в Минобороны.

Также российские военные в Харьковской области при помощи дронов «Герань» уничтожили огневую позицию реактивной системы залпового огня HIMARS. ВСУ лишились как самой пусковой установки, так и транспортно-заряжающей машины.

На видео сняли гибель ракетного дивизиона ВСУ со 150 бойцами в огне «Искандера‎»
На видео сняли гибель ракетного дивизиона ВСУ со 150 бойцами в огне «Искандера‎»

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar