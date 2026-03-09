Пусковая установка MLRS и расчёт солдат ВСУ уничтожены двумя ракетами под Харьковом

Российские военные нанесли ракетный удар по позиции реактивной системы залпового огня ВСУ в Харьковской области. В результате уничтожена американская пусковая установка РСЗО MLRS и расчёт украинских солдат, сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, цель находилась в районе населённого пункта Молодовая. Удар был нанесён двумя управляемыми ракетами.

«С применением двух управляемых ракет нанесен удар по месту укрытия пусковой установки реактивной системы залпового огня в районе н. п. Молодовая в Харьковской области. В результате удара уничтожены: пусковая установка РСЗО MLRS, обеспечивающая её автомобильная техника и до 10 военнослужащих ВСУ», — доложили в Минобороны.

Также российские военные в Харьковской области при помощи дронов «Герань» уничтожили огневую позицию реактивной системы залпового огня HIMARS. ВСУ лишились как самой пусковой установки, так и транспортно-заряжающей машины.