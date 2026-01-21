На видео сняли гибель ракетного дивизиона ВСУ со 150 бойцами в огне «Искандера‎»

Опубликовано видео удара по позициям ракетного дивизиона ВСУ в Харьковской области, в результате которого были уничтожены более сотни военных. Ролик опубликовал проект «Изнанка».

Удар по позициям ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram / Изнанка

Как отмечается в публикации, разведка выявила значительное скопление сил ВСУ в лесополосе у села Сазоно-Балановка. Последующий анализ позволил идентифицировать на позициях пусковую установку M270A1 MLRS. Для поражения дивизиона были применены две ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». По предварительным оценкам, в результате было ликвидировано не менее 150 солдат противника.

Также под удар попали пусковая установка M270A1 MLRS, до 15 бронеавтомобилей и примерно 20 автомобилей.

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