На видео сняли гибель ракетного дивизиона ВСУ со 150 бойцами в огне «Искандера»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta
Опубликовано видео удара по позициям ракетного дивизиона ВСУ в Харьковской области, в результате которого были уничтожены более сотни военных. Ролик опубликовал проект «Изнанка».
Удар по позициям ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram / Изнанка
Как отмечается в публикации, разведка выявила значительное скопление сил ВСУ в лесополосе у села Сазоно-Балановка. Последующий анализ позволил идентифицировать на позициях пусковую установку M270A1 MLRS. Для поражения дивизиона были применены две ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». По предварительным оценкам, в результате было ликвидировано не менее 150 солдат противника.
Также под удар попали пусковая установка M270A1 MLRS, до 15 бронеавтомобилей и примерно 20 автомобилей.
Ранее Life.ru рассказывал, как две переодетые в российскую форму украинские ДРГ полегли на границе Запорожской области. Маскировка нужна была им для выполнения спецзадания, до которого они так и не смогли добраться.
Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.