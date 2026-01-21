Две группы диверсантов ВСУ отправили на боевое задание в форме ВС РФ. Вот что из этого вышло

Две группы украинских диверсантов, переодетых в российскую военную форму, были ликвидированы на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Они переоделись в российскую форму и выдвинулись на задание, которое так и не выполнили, поскольку были уничтожены», — сказал советник ТАСС.

Он сообщил, что подразделения ВСУ были обнаружены операторами беспилотных летательных аппаратов. Диверсанты пытались пробраться к цели задания незамеченными, однако их смогли довольно быстро распознать.

Ранее Life.ru рассказывал, что уцелевшая часть украинского полка «Шквал» требует срочной эвакуации из Запорожской области из-за огромных потерь. Российская армия существенно сократила численность этого подразделения авиабомбами ФАБ.