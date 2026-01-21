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Опубликовано 21 января, 06:33
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Две группы диверсантов ВСУ отправили на боевое задание в форме ВС РФ. Вот что из этого вышло

Две группы диверсантов ВСУ в форме ВС РФ уничтожены на границе Запорожья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Две группы украинских диверсантов, переодетых в российскую военную форму, были ликвидированы на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Они переоделись в российскую форму и выдвинулись на задание, которое так и не выполнили, поскольку были уничтожены», — сказал советник ТАСС.

Он сообщил, что подразделения ВСУ были обнаружены операторами беспилотных летательных аппаратов. Диверсанты пытались пробраться к цели задания незамеченными, однако их смогли довольно быстро распознать.

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Ранее Life.ru рассказывал, что уцелевшая часть украинского полка «Шквал» требует срочной эвакуации из Запорожской области из-за огромных потерь. Российская армия существенно сократила численность этого подразделения авиабомбами ФАБ.

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