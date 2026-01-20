Потери от ФАБов: полк ВСУ «Шквал» требует срочно вывести его из Запорожской области

Военнослужащие уцелевшей части украинского полка «Шквал» требуют вывода подразделения с линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, причиной такого требования стали значительные потери, которые подразделение понесло в результате ударов авиационными бомбами ФАБ. Кимаковский отметил, что интенсивное применение этих средств серьезно сократило численность полка.

Он заявил, что после понесенных потерь военнослужащие «Шквала» настаивают на отводе с передовых позиций, считая дальнейшее пребывание на линии фронта невозможным.