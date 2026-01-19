Несколько десятков военнослужащих двух элитных подразделений ВСУ ликвидированы в ходе боевых действий в Запорожской области за последние трое суток. Под мощные удары ВС РФ попал личный состав полка «Шквал» и подразделения «Волки да Винчи», сообщил ТACС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«На линии боевого соприкосновения в Запорожской области за трое суток ударами ФАБ уничтожены несколько десятков боевиков подразделения «Волки да Винчи» и полка «Шквал» — сказал Кимаковский.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Запад» за сутки нанесли удары по системам управления беспилотниками ВСУ. Было уничтожено 40 украинских пунктов наведения БПЛА. Операторы дронов также поразили 35 полевых укрытий и блиндажей с живой силой противника.