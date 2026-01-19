Подразделения российской группировки войск «Запад» за последние 24 часа провели эффективную работу по подавлению систем управления беспилотной авиацией противника. Как сообщил начальник пресс-центра объединения Иван Бигма, было обнаружено и поражено 40 украинских пунктов наведения дронов.

«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 11 БПЛА самолётного типа и 48 тяжёлых боевых квадрокоптеров. Выявлены и уничтожены 40 пунктов управления БПЛА», — уточнил он.

В свою очередь, представитель пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев отметил, что в их операционной зоне подразделения беспилотных комплексов за тот же период поразили 35 блиндажей и укрытий, где находились украинские военные.

Также ранее в районе Гуляйполя в Запорожской области расчёты беспилотников группировки «Восток» предотвратили продвижение украинских Вооружённых формирований, уничтожив несколько бронированных машин. Согласно данным Министерства обороны, украинские силы попытались скрытно продвинуться к российским позициям для контратаки, рассчитывая на неблагоприятные погодные условия.