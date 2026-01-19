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Опубликовано 19 января, 02:46

Российские войска сорвали атаку ВСУ в районе Гуляйполя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

В районе Гуляйполя в Запорожской области расчёты беспилотников группировки «Восток» предотвратили продвижение украинских Вооружённых формирований, уничтожив несколько бронированных машин. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Согласно ведомству, украинские силы попытались скрытно продвинуться к российским позициям для контратаки, рассчитывая на неблагоприятные погодные условия. Разведывательные БПЛА зафиксировали колонну бронетехники и передали координаты операторам ударных дронов. В результате поражены БТР M1117, боевая машина «Козак», несколько ББМ «Новатор» и автотехника противника.

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Ранее расчёт РСЗО «Град» группировки войск поразил опорник Вооружённых сил Украины в районе Константиновки. Потери противника составили до 20 человек и три единицы техники. В жилом районе посёлка Артема разведывательный БПЛА засёк фортификационные сооружения, скопление живой силы и техники ВСУ.

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Тимур Хингеев
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