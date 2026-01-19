Минобороны России сообщило, что расчёт РСЗО «Град» группировки войск поразил опорник Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки. Потери противника составили до 20 человек и три единицы техники.

В результате удара «Града» ВСУ потеряли 20 человек в районе Константиновки. Видео © Telegram / Минобороны России

В жилом районе посёлка Артема разведывательный БПЛА засёк фортификационные сооружения, скопление живой силы и техники ВСУ. Для нанесения удара был задействован расчёт РСЗО «Град» Южной группировки войск. В результате поражения цели уничтожены три единицы автотехники и полевой склад боеприпасов. Потери противника составили до 20 военнослужащих убитыми и ранеными.

Ранее в Красноармейске было зафиксировано присутствие британских и французских наёмников. Как пояснил беженец Владимир Головня, он счёл встреченных иностранцев военнослужащими, поскольку те были в соответствующем обмундировании.