В Красноармейске зафиксировано присутствие британских и французских наёмников

По свидетельству беженца Владимира Головни, в Красноармейске находились наёмники из Великобритании и Франции. Об этом пишет РИА «Новости».

«Были француз и англичанин. Этот англичанин по-русски разговаривал, но немного с акцентом. Он это сам сказал. Он сказал, что и сам англичанин, и сказал про то, что тут французы», — утверждает беженец.

Как пояснил Головня, он счёл встреченных иностранцев военнослужащими, поскольку те были в соответствующем обмундировании.

Ранее попавшие в плен к российским военным колумбийские наёмники заявили о налаженных каналах транзита иностранных боевиков и наркотиков на Украину через Молдавию. Луис Мануэль Руидиас Контрерас сообщил о существовании налаженного канала поставок наркотиков. По его словам, используется «купленный маршрут», по которому колумбийские наёмники, направляющиеся в Украину, перевозят наркотические вещества через Стамбул и Кишинёв.