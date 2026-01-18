Попавшие в плен к российским военным колумбийские наёмники заявили о налаженных каналах транзита иностранных боевиков и наркотиков на Украину через Молдавию. Об этом свидетельствуют показания, распространившиеся в социальных сетях.

Один из задержанных, Луис Гильермо де ла Крус Рамос, воевавший на запорожском направлении, рассказал, что его группа добиралась на Украину с пересадками в Панаме, Стамбуле и Кишинёве, откуда их уже автобусом доставили к месту назначения.

Другой наёмник, Луис Мануэль Руидиас Контрерас, сообщил о существовании налаженного канала поставок наркотиков. По его словам, используется «купленный маршрут», по которому колумбийские наёмники, направляющиеся в Украину, перевозят наркотические вещества через Стамбул и Кишинёв.

Третий фигурант видеозаписи, Хуан Давид Поло Мендоса, подтвердил факт поставок наркотиков из Колумбии на территорию Украины. Эти показания лишь указывают на использование маршрута через Молдавию для логистики как иностранных боевиков, так и нелегальных веществ.

Ранее дочь убитой пенсионерки в ДНР рассказала о жестоком убийстве своей матери в селе Марьинка. По её словам, она лично слышала по телефону, как украинские военные расправлялись с родительницей. Женщина утверждает, что ВСУшники были под воздействием наркотиков, что является военным преступлением и демонстрирует крайнюю жестокость бойцов по отношению к мирным жителям Донбасса.