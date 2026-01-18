В штурмовых подразделениях Вооружённых сил Украины всё чаще числятся «мёртвые души» — люди, которые формально зачислены в личный состав, но фактически на службе не состоят. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

«Примерно половину этих вакантных должностей начали забивать «мёртвыми душами», которые по факту не присутствуют в подразделении, но на них выделяется зарплата. Зарплата переводится на счёт этих «мёртвых душ», а затем делится между заинтересованными лицами», — рассказал источник.

Подобные случаи обсуждаются в соцсетях, о них пишут сами военнослужащие. В качестве примера упоминается батальон беспилотных систем «Пентагон» 225-го отдельного штурмового полка. В 2025 году подразделение было развёрнуто до батальона, что привело к увеличению штата примерно в четыре–пять раз. При этом значительная часть мест, как утверждается, так и не была занята реальными военными.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что вернувшиеся из самовольного оставления части военнослужащие Вооружённых сил Украины в первую очередь направляются для комплектования подразделений на самых напряжённых участках фронта. По его словам, там, где ведутся активные бои, есть потребность в пополнении личного состава.