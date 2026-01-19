Колумбийский наёмник Луис Гильермо де Ла Крус Рамос, захваченный в плен на запорожском направлении, обратился с предостережением к своим согражданам. В своём видеообращении он призвал колумбийцев не отправляться на Украину для участия в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом передаёт ТАСС.

«Уважаемые колумбийцы, прошу вас, не приезжайте на Украину. Здесь вас обязательно обманут, постоянно будут врать. Обещают вещи, которые потом не выполняют. В основном нас используют как пушечное мясо. Заменяют украинцев на колумбийцев», — заявил пленный.

Как ранее сообщали российские силовые ведомства, с начала специальной военной операции было ликвидировано не менее 750 колумбийских наёмников, воевавших в рядах украинской армии.

Ранее военнопленный оператор противотанкового ракетного комплекса 5-го погранотряда ВСУ рассказал, что на Сумском направлении в рядах украинских Вооружённых сил замечены женщины-наёмницы из Колумбии. Он сообщил, что эти иностранки находились на передовой в составе 117-й бригады. Пленный также отметил, что отношение командования к колумбийским наёмницам было более благосклонным, чем к украинским военнослужащим.